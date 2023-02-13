В Сочи началась подготовка строительства домов для переселенцев из ветхого жилья

В Сочи подрядные организации приступили к подготовительным работам для строительства двух домов на 100 квартир для переселения граждан из ветхого жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Площадка под строительство многоквартирного жилого дома выделена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Общая площадь строения, расположенного на улице Калараша, составит свыше 5 тыс. кв. м. До конца февраля документацию отправят на госэкспертизу. В настоящее время ведется расчистка территории.

«В Год архитектуры выполняем на курорте этап 2022–2023 программы переселения из аварийного жилья. Этот вопрос ключевой для почти тысячи наших горожан, и мы делаем все необходимое, чтобы люди быстрее получили качественное благоустроенное жилье»,— отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» запланировано строительство еще одного многоквартирного дома более чем на 300 квартир на ул. Тимирязева.

Екатерина Мухамедова