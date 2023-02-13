Мигранта в Петербурге подстрелили из травматического пистолета за попытку изнасилования

Инцидент с применением травматического оружия произошел в ночь с 12 на 13 февраля в подземном пешеходном переходе, расположенном на пересечении Ивановской улицы и улицы Седова в Санкт-Петербурге, сообщил Piter.tv. В 30-летнего гражданина Азербайджана выстрелили несколько раз из-за попытки изнасиловать местную жительницу, сейчас он находится в реанимации.

В полицию обратился продавец круглосуточного магазина на улице Седова, в который посреди ночи зашел мужчина в крови с просьбой о помощи. Прибывшему наряду сам мужчина рассказал, что в него несколько раз выстрелил из травматического пистолета неизвестный мужчина. Спустя два часа на 2-м Рабфаковском переулке полицейские задержали предполагаемого стрелка, который рассказал, что стрелял в мужчину, поскольку тут ранее пытался изнасиловать его знакомую. Позже в полицию пришла сама вероятная жертва попытки изнасилования, она написала заявление

Гражданина Азербайджана доставили в больницу НИИ Джанелидзе с огнестрельными ранениями грудной клетки. У него также диагностировали алкогольное опьянение средней степени. У стрелка изъят пистолет Grand Power T10, его отпустили под обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Вопрос об уголовном деле в отношении стрелявшего мужчины решается.

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