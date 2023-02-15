Благотворная вибрация

Хронический запор — очень распространенная болезнь, скверная сама по себе, но еще и вызывающая массу осложнений. Чтобы справиться с нею, есть множество разных таблеток, но у всех у них один недостаток: постепенно они перестают действовать. Американская компания Vibrant Gastro придумала механический способ помочь опорожнить кишечник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Выглядит их средство как таблетка, но это не лекарство, точнее сказать, не лекарство в традиционном, химическом смысле слова. Это небольшое устройство в привычной лекарственной форме, которое надо проглотить, и оно, достигнув толстого кишечника, где, собственно, и случается задержка в движении, начинает вибрировать. «Таблетка» так и называется — Vibrant.

Устройство уже получило одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FED), а значит, рецепт на него уже может выписать врач.

Компания доказала FED, предъявив данные клинических исследований, что вибрирующая таблетка не содержит токсических соединений, что ее нельзя случайно раскусить, что на ней не может поселиться инфекция, что она нигде не застревает, не раздражает ткани, встречающиеся по дороге, наконец, что она никак не влияет на работу других медицинских устройств, оказавшихся в теле больного (вроде кардиостимулятора), а также не изменяет действия настоящих лекарственных препаратов.

Действует «таблетка» следующим образом. Больной принимает ее перед сном, она проходит по пищеварительному тракту и в конце концов, примерно через 14 часов, попадает в толстый кишечник, где начинает вибрировать. Вибрация заставляет сокращаться мускулатуру кишечника, и его содержимое отправляется к выходу — вместе с Vibrant. Хроническим запором считается ситуация, когда опорожнение кишечника случается три или реже раз в неделю.

В клинических исследованиях «таблетки» приняли участие две группы, все как полагается: 200 человек с хроническим запорами получали настоящие Vibrant, а 149 — плацебо. Результат вышел забавный, свидетельствующий, что значительная часть хронических запоров имеет психосоматическое происхождение, хотя и достоверно в пользу вибрирующих таблеток. Итак, в группе настоящих Vibrant 40% почувствовали хороший эффект, а 23% — отличный; а в группе плацебо 23% — хороший и 12% — отличный.

Но чего не было у группы плацебо, так это странного ощущения жужжания внизу живота, когда «таблетка» начинала действовать. Ни у кого из испытуемых это не вызвало ни малейшего дискомфорта.

По материалам CNN

Ольга Грибова