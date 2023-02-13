Пермский край поднялся на две позиции в рейтинге регионов по качеству жизни

РИА «Новости» опубликовало ежегодный рейтинг российских регионов по качеству жизни. Пермский край по итогам 2022 года занял в нем 47-е место. Рейтинговый балл региона составил 50,332 из 100. В 2021 году Прикамье находилось на 49-й строчке с рейтинговым баллом 47,069.

В информационном агентстве отмечают, что рост качества жизни в 2022 году наблюдался в большинстве регионов страны.

Рейтинг составлен РИА «Новости» по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2021–2022 годы. При его расчете проводился анализ 67 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе. Это уровень доходов населения, занятость, рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования жителей, обеспеченность объектами социнфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.