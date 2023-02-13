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Движение по автодороге М12 до Казани откроют до конца этого года

Движение по новой платной трассе М12 до Казани откроют до конца текущего года. Об этом на встрече с вице-премьерами сказал глава правительства страны Михаил Мишустин.

«Один из крупнейших в стране проектов — трасса М12 от Москвы до Казани, которая в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени. Она станет частью международного транспортного коридора», — сказал господин Мишустин.

Он добавил, что на фоне санкций новая платная трасса поможет серьезно улучшить торговые связи с азиатскими странами. Для возведения данной дороги Кабмин России направит 30 млрд руб.

"Ъ-Казань"

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