Заключенный в колонии под Новосибирском получил срок за пропаганду терроризма

Оперативниками УФСБ России по Новосибирской области пресечена пропаганда терроризма в колонии . По данным правоохранителей, отбывающий срок за убийство и разбой гражданин иностранного государства пытался создать в исправительном учреждении религиозно-экстремистскую ячейку.

Ранее судом за совершение особо тяжких общеуголовных преступлений он был приговорен к 16 годам лишения свободы. За публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) ему назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет в колонии строгого режима.

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Лолита Белова