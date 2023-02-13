Доходы бюджета Волгоградской области по итогам 2022 года оказались на 14% больше плана

Доходы бюджета Волгоградской области за 2022 год увеличились на 13,8 млрд руб. (9,6%) по отношению к 2021 году — до 157,9 млрд руб. Такие данные на оперативном совещании привел губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, по сравнению с первоначально утвержденными назначениями прирост составил 14,5%. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составили 102,9 млрд руб., что на 15,2 млрд руб. (17,3%) больше предыдущего отчетного периода и +14% к первоначальному плану.

Наибольший прирост зафиксирован по налогу на прибыль организаций (+ 5,7 млрд руб., или 19,9%), НДФЛ (+2,3 млрд руб., или 8,4%), налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (+950 млн руб., или 13,5%).

На поддержку предприятий реального сектора экономики в прошлом году в Волгоградской области было предусмотрено 10 млрд руб.

Общий объем расходов областного бюджета составил 157,7 млрд руб.

Показатели областного бюджета на этот и на прогнозный период 2024 и 2025 годов спланированы с положительной динамикой: доходы в этом году составят 153,8 млрд руб. (+11,5% к первоначальным плану), расходы — 160 млрд руб. (+16%).

Марина Ковалева