Ram представил дизайн серийного электрического пикапа

Концерн Stellantis представил дизайн серийного электрического пикапа, который выйдет на рынок под брендом Ram.

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Модель Ram 1500 REV создана на базе уже продающегося пикапа Ram 1500 с двигателем внутреннего сгорания. Визуально новинка отличается только измененным дизайном передней и задней частей кузова, а также переработанной оптикой и колесами с аэродинамическим дизайном дисков.

Дизайн интерьера, а также технические характеристики нового электромобиля пока не представлены. Полноценная премьера Ram 1500 REV состоится до конца 2023 года, а на рынок модель выйдет в следующем году. При этом уже открыт прием предзаказов на электрический пикап — для оформления заказа необходимо внести возвратный депозит в $100.

Напомним, в начале 2023 года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе состоялась премьера концепт-кара Ram 1500 Revolution BEV Concept, по мотивам которого сделана серийная модель.

Максим Вершинин

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