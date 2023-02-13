Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ram представил дизайн серийного электрического пикапа

Концерн Stellantis представил дизайн серийного электрического пикапа, который выйдет на рынок под брендом Ram.

Предыдущая фотография
Ram 1500 REV

Ram 1500 REV

Фото: Ram

Ram 1500 REV

Ram 1500 REV

Фото: Ram

Следующая фотография
1 / 2

Ram 1500 REV

Фото: Ram

Ram 1500 REV

Фото: Ram

Модель Ram 1500 REV создана на базе уже продающегося пикапа Ram 1500 с двигателем внутреннего сгорания. Визуально новинка отличается только измененным дизайном передней и задней частей кузова, а также переработанной оптикой и колесами с аэродинамическим дизайном дисков.

Дизайн интерьера, а также технические характеристики нового электромобиля пока не представлены. Полноценная премьера Ram 1500 REV состоится до конца 2023 года, а на рынок модель выйдет в следующем году. При этом уже открыт прием предзаказов на электрический пикап — для оформления заказа необходимо внести возвратный депозит в $100.

Напомним, в начале 2023 года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе состоялась премьера концепт-кара Ram 1500 Revolution BEV Concept, по мотивам которого сделана серийная модель.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...