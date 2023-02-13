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Коммерсантъ FM
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Тувинского депутата заподозрили в случайном убийстве человека на охоте

В Туве возбуждено уголовное дело по факту убийства человека во время охоты, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России. В ведомстве не назвали фамилию подозреваемого. По сведениям «Ъ», в деле фигурирует депутат-единоросс регионального парламента 44-летний Эчис-Балдир Нурзат, по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) ему грозит до двух лет лишения свободы.

Инцидент, по данным следствия, произошел в ночь на 12 февраля в местечке Хондей у села Нарын (Эрзинский район). Охотник, увидев через тепловизор ружья «Егерь ВПО-114» цель и приняв ее за волка, нажал на курок. 38-летний местный житель получил пулю в голову и скончался на месте.

По данным сайта парламента, депутат работает заместителем гендиректора ООО «Городские рынки».

В республиканском отделении «Единой России» сообщили, что в связи с возбуждением уголовного дела в отношении депутата Эчис-Балдира Нурзата его членство в партии будет приостановлено.

Константин Воронов, Новосибирск

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