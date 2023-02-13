На Кубани выявили 90 случаев заболевания коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Краснодарском крае выявили 90 случаев заболевания коронавирусом. По данным краевого оперштаба, среди заболевших 57 женщин и 33 мужчины, в том числе 14 детей от 1 года.

В Краснодаре зарегистрировали 36 эпизодов заболевания, в Новороссийске и Сочи — по девять. В Геленджике отметили семь новых пациентов, в Тбилисском районе — шесть. В Армавире заболели пять человек, в Кавказском и Красноармейском районах — по три. В Гулькевичском и Ейском муниципалитетах заболели по два жителя, в Горячем Ключе, Белореченском, Динском, Калининском, Каневском, Крымском, Мостовском, Павловском районах — по одному.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 346 868 случаев заболевания коронавирусом. С выздоровлением выписались 334 544 пациента, скончались — 11 150 человек.

Анастасия Донскова

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