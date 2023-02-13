НМТП обязали выплатить 4,7 млн рублей за загрязнение акватории Черного моря

Новороссийский морской торговый порт не смог оспорить в суде взыскание 4,7 млн руб. за загрязнение акватории Черного моря. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram.

«Ранее исковое заявление Службы было удовлетворено в первой судебной инстанции, но компания с решением не согласилась. Второе заседание — и известный итог. Нарушитель платит»,— говорится в сообщении.

Основанием для обращения в суд стали итоги проверки надзорного органа, выявившие непринятие мер организации по расчистке акватории от мусора в августе 2021 года. Ущерб тогда оценили в 4,9 млн руб. Площадь загрязнения составила 281 кв. м. В январе 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора о взыскании с ПАО «НМТП» 4,7 млн руб. ущерба.

Анастасия Донскова

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