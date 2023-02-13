ФСБ обнаружила сторонника «Исламского государства» в колонии Свердловской области

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил 31-летнего уроженца Центральной Азии к 12 годам колонии строгого режима за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, мужчина из колонии распространял в интернете идеологию запрещенной террористической организации «Исламское государство».

По информации «Ъ-Урал», сторонник террористов отбывал наказание в ИК-5 Нижнего Тагила, куда он попал за несколько эпизодов педофилии. Идеологию «Исламского государства» он распространял до января 2021 года, пока его не задержали сотрудники ФСБ.

Приговор ему вынесли путем частичного сложения приговоров с теми, которые были вынесены ранее.

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