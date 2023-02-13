Reuters: Павлодарский НХЗ в Казахстане остановил выпуск дизтоплива

Крупнейший в Казахстане Павлодарский нефтехимический завод (НХЗ) с 11 февраля аварийно остановил выпуск дизтоплива, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, НХЗ продолжает отгружать дизтопливо из имеющихся запасов и перерабатывать нефть.

В выходные завод сообщал, что может приостановить производство сжиженного углеводородного газа (СУГ) из-за дефицита мощностей для его хранения. Это могло также привести к сокращению производства бензина и дизельного топлива. На НХЗ говорили, что максимальная масса СУГ, которую можно разместить на заводе, составляет 3600 тонн, при этом по состоянию на 11 февраля в парках ПНХЗ было 2857 тонн СУГ, а суточное производство газа на предприятии составляет 1000–1050 тонн. Тем не менее 12 февраля завод заявил, что ситуацию удалось стабилизировать.

Мощность Павлодарского НХЗ — 6 млн тонн нефти в год. Завод выпускает в том числе автомобильные бензины разных марок, дизельное топливо, реактивное топливо, нефтяное топливо (мазут), сжиженные углеводородные газы, битумы (дорожный, кровельный), сырье для производства технического углерода.

Лаура Кеффер