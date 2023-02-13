Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владелец сети пиццерий предложил открыть на базе УГНТУ школу шеф-поваров

Владелец сети пиццерий «Элио» Элио Капиелло предложил открыть в Уфе школу для подготовки шеф-поваров итальянской кухни на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета. Предложение прозвучало на встрече министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргариты Болычевой с представителями деловых кругов Итальянской Республики, и будет прорабатываться с профильными министерствами, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Также участники встречи обсудили проекты в сфере развития придорожного сервиса, производства маломерных судов (хаусботов, лодок, катеров, мини-яхт) совместно с республиканской компанией ООО «Джет стар».

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...