Владелец сети пиццерий предложил открыть на базе УГНТУ школу шеф-поваров

Владелец сети пиццерий «Элио» Элио Капиелло предложил открыть в Уфе школу для подготовки шеф-поваров итальянской кухни на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета. Предложение прозвучало на встрече министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргариты Болычевой с представителями деловых кругов Итальянской Республики, и будет прорабатываться с профильными министерствами, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Также участники встречи обсудили проекты в сфере развития придорожного сервиса, производства маломерных судов (хаусботов, лодок, катеров, мини-яхт) совместно с республиканской компанией ООО «Джет стар».

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте