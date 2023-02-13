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Агрокомплекс «Утиные фермы» подешевел еще почти на 100 млн рублей

В Челябинской области возобновили торги по продаже производственно-технического комплекса предприятия-банкрота – ООО «Утиные фермы». Начальная цена составляет 390,3 млн руб., что на 97,5 млн меньше, чем было осенью прошлого года. Информация о возобновлении торгов опубликована на Федресурсе.

Заявки на участие в торгах, которые проводятся в виде открытой формы подачи предложений о цене, принимаются с 13 февраля по 24 марта. Через каждый пять рабочих дней стоимость комплекса будет снижаться на 10%. Минимальный порог снижения – 30% от начальной цены.

Единый лот включает 23 птичника, недостроенные инкубаторий, цех убоя и переработки, а также оборудование, земельные участки, сети коммунальной инфраструктуры, очистные сооружения, дороги, ограждения, санпропускники, права аренды на землю, а также право на товарный знак «Уткино». Отдельным лотом на торги выставлены внешние автодороги (имущество, не вошедшее в производственно-технологический комплекс). Их начальная цен с последней продажи снизилась на 1,3 млн, до 4,3 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2022 году агрокомплекс, расположенный в Красноармейском районе, пытались продать пять раз. В первом конкурсе цена составляла 726 млн руб. Последние торги, объявленные в октябре с начальной ценой почти 488 млн руб., приостановили по требованию кредиторов, в связи с уточнением состава имущественного комплекса. Выяснилось, что в инкубационном цехе, отсутствует часть оборудования, заявленного к продаже.

Арбитражный суд Челябинской области ввел в отношении «Утиных ферм» конкурсное производство в феврале 2019 года. Крупнейшим кредитором предприятия является «Россельхозбанк», у которого в залоге находится 99,9% уставного капитала компании. 1 декабря суд продлил срок конкурсного производства до 1 июня 2023 года. На сегодня в реестре требований кредиторов включено 73 требования на общую сумму 1,23 млрд руб.

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