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Февраль переписан набело

В Ростове выпал обильный снег

Зимний город в снежном убранстве в фотогалерее «Ъ-Юг».

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Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

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Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

Снегопад в городе.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

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