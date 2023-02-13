Юг России / Фото 13.02.2023, 11:13 Февраль переписан набело В Ростове выпал обильный снег Зимний город в снежном убранстве в фотогалерее «Ъ-Юг». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Следующая фотография 1 / 30 Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов Снегопад в городе. Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов