На строительство ФОК в Благовещенске направят до 517,6 млн рублей

Республиканское управление капитального строительства ищет подрядчика для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Благовещенске, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 517,6 млн руб. Итоги аукциона подведут 2 марта. Работы профинансирует Фонд социальных целевых программ.

Будущий ФОК расположится на улице 50 лет Октября. Генподрядчик обязуется до конца ноября 2025 года выполнить на объекте строительно-монтажные и пусконаладочные работы и подключить его к инженерным сетям.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте