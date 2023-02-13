«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Петербурге до вечера 13 февраля

В Санкт-Петербурге из-за сильного ветра 13 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает городское МЧС. Режим будет действовать до 21:00.

По данным Гидрометцентра, порывы ветра 13 и 14 февраля будут достигать 15 м/с. На дорогах ожидается гололед, в связи с чем власти города просит водителей воздержаться от использования личного транспорта в связи с высоким риском ДТП.

По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, сегодня атмосферный фронт с запада принесет осадки в виде снега, а ветер будет достигать 10 м/с. Температура воздуха составит +2-3 градуса.

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