Глава Башкирии поручил отремонтировать здание Союза писателей республики

Глава Башкирии Радий Хабиров после встречи с председателем Союза писателей республики Айгизом Баймухаметовым поручил министерству финансов отремонтировать здание организации на Коммунистической, 34 в Уфе. По словам руководителя региона, здание находится в «ужасном состоянии».

«Чтобы летом уже начали ремонт. Они, оказывается, там не сидят, потому что крыша течет. Мы посмотрели, это здание было передано союзу писателей в 1984 году. Прошло почти 40 лет, там ремонт никогда не делался», — сказал Радий Хабиров.

На встрече с главой республики Айгиз Баймухаметов предложил в отремонтированном здании разместить «литературный салон» для посещения молодых поэтом и писателей. Также по инициативе Союза писателей на Советской площади начнут ежегодно организовывать книжную ярмарку в последнюю неделю мая. Радий Хабиров поручил министерству культуры проследить за организацией мероприятия.

Карина Мамаева

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте