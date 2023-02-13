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64% жителей Ижевска поддерживают запрет для чиновников на отдых за границей

В столице Удмуртии 64% опрошенных жителей поддерживают инициативу Государственной Думы России о запрете отпусков за границей чиновникам и депутатам в период специальной операции, сообщает пресс-служба SuperJob. Свою позицию респонденты объясняют тем, что «за границей все что угодно может произойти — от провокаций до вербовки».

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Отмечается, что мужчины одобряют инициативу чаще женщин — 65% и 63% соответственно, а опрошенные старше 45 лет — чаще молодежи до 24 лет (51% против 41%).


Еще 34% опрошенных против такого предложения. В частности, 21% считают инициативу нарушением права человек, а еще 13% не хотят лишать общество возможности понять, кто «настоящий патриот».

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