64% жителей Ижевска поддерживают запрет для чиновников на отдых за границей

В столице Удмуртии 64% опрошенных жителей поддерживают инициативу Государственной Думы России о запрете отпусков за границей чиновникам и депутатам в период специальной операции, сообщает пресс-служба SuperJob. Свою позицию респонденты объясняют тем, что «за границей все что угодно может произойти — от провокаций до вербовки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Отмечается, что мужчины одобряют инициативу чаще женщин — 65% и 63% соответственно, а опрошенные старше 45 лет — чаще молодежи до 24 лет (51% против 41%).

Еще 34% опрошенных против такого предложения. В частности, 21% считают инициативу нарушением права человек, а еще 13% не хотят лишать общество возможности понять, кто «настоящий патриот».