Более 205 млрд рублей налогов поступило в бюджет Нижегородской области в 2022 году

В консолидированный бюджет Нижегородской области поступило 249 млрд руб. налогов за 2022 год, сообщили в пресс-службе правительства региона. Сумма выросла на 18,3% по сравнению с предыдущим годом. В областной бюджет поступило 205,9 млрд руб., еще 43,4 млрд руб. – в бюджеты муниципальных образований.

Основной источник сборов – налог на доходы физических лиц, поступления составили 98,2 млрд руб. (39,4% от общей суммы). В качестве налога на прибыль организаций в бюджет поступило 79,8 млрд руб. (32%).

В федеральный бюджет регион перечислил 130,1 млрд руб. налогов., из них 95,3 млрд руб. – за счет налога на добавленную стоимость (73,3%), 18,6 млрд руб. – за счет утилизационных сборов.

Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование во внебюджетные фонды выросла на 3,3% за год и составила 169,2 млрд руб.

Анастасия Еремина