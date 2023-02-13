Стоки с Челябинского авиапредприятия затопили участки в одном из СНТ

Министерство экологии Челябинской области зафиксировало загрязнение участков в садовом товариществе «Аэропрорт» сточными водами с очистных сооружений АО «Челябинское авиапредприятие». Юридическому лицу грозит штраф до 250 тыс. руб., сообщает ведомство в своем telegram-канале.

Нарушения выявили в ходе внеплановой проверки, проводившейся вместе с сотрудниками транспортной прокуратуры. «Установлено, что в СНТ „Аэропорт“ с очистных сооружений, эксплуатируемых АО „Челябинское авиапредприятие“, произошел слив сточных вод на земельные участки, находящиеся в непосредственной близости к месту сброса»,– говорится в сообщении. Помимо этого, авиапредприятие допустило складирование отходов на почве.

Материалы проверки направили в Челябинскую транспортную прокуратуру для принятия мер реагирования. Нарушителям грозит административная ответственность по с ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления). Для должностных лиц по этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб., на юридических лиц – от 100 тыс. до 250 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.