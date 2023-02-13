Scuderia AlphaTauri показала ливрею болида Формулы 1 на сезон-2023

Команда Scuderia AlphaTauri представила ливрею гоночного болида, с которой итальянский коллектив будет выступать в новом сезоне Формулы 1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран AlphaTauri AT04

Фото: Scuderia AlphaTauri AlphaTauri AT04

Фото: Scuderia AlphaTauri

В рамках презентации, прошедшей в Нью-Йорке, команда не показала новую машину AlphaTauri AT04, а ограничилась премьерой ливреи. Болид сохранил фирменную раскраску с сочетанием темно-синего и белого цветов.

Подписание спонсорского контракта с польской нефтеперерабатывающей компанией Orlen привело к появлению в ливрее красных акцентов с логотипами фирмы. Эмблемы нового партнера размещены и на экипировке гонщиков Scuderia AlphaTauri.

Напомним, в сезоне-2023 пилотами Scuderia AlphaTauri в чемпионате мира будут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис.

Максим Вершинин

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