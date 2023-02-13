На освещение Кировского и Калининского районов Уфы потратят до 15 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы ищет подрядчика для устройства сетей наружного освещения на отдаленных территориях Кировского и Калининского районов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 15 млн руб. Итоги аукциона подведут 22 февраля. Работы профинансирует городской бюджет.

Согласно техзаданию, до 1 апреля освещение должно появиться на улицах Демской, Малой Заречной, Булатной, Стрелецкой, Радужной, Радостной, Комфортной, Лавандовой, Алых Роз, Жасминовой и Барбарисовой.

Венера Хисамова

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