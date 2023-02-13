Росавиация выдала компании из ОАЭ сертификат на техобслуживание российских Airbus и Boeing

Росавиация выдала сертификат соответствия компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Global Jet Technic 8 февраля. Компания сможет проводить техническое обслуживание Airbus 318, Airbus 319, Airbus 320, Airbus 321, Airbus 330 и Boeing 737 для российских авиакомпаний. Об этом сообщила пресс-служба ведомства сегодня, 13 февраля, в своем Telegram-канале.

Global Jet Technic — одна из ведущих компаний по обслуживанию самолетов в Персидском заливе, сказано на ее сайте. Компания имеет право проводить техническое обслуживание большинства самолетов Boeing и Airbus.

Олеся Павленко