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Коммерсантъ FM
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Росавиация выдала компании из ОАЭ сертификат на техобслуживание российских Airbus и Boeing

Росавиация выдала сертификат соответствия компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Global Jet Technic 8 февраля. Компания сможет проводить техническое обслуживание Airbus 318, Airbus 319, Airbus 320, Airbus 321, Airbus 330 и Boeing 737 для российских авиакомпаний. Об этом сообщила пресс-служба ведомства сегодня, 13 февраля, в своем Telegram-канале.

Global Jet Technic — одна из ведущих компаний по обслуживанию самолетов в Персидском заливе, сказано на ее сайте. Компания имеет право проводить техническое обслуживание большинства самолетов Boeing и Airbus.

Олеся Павленко

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