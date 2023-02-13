Экс-депутат Ярославской облдумы пока останется за решеткой

Рыбинский городской суд отложил рассмотрение ходатайства бывшего депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева о замене оставшейся части срока на принудительные работы. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Роман Фомичев отбывает двухлетний срок за посредничество во взяточничестве в колонии №2 города Рыбинска. И второй раз обращается с ходатайством о смягчении наказания. Сначала он просил об условно-досрочном освобождении, но потом отозвал ходатайство. Во второй раз осужденный предлагал заменить оставшуюся часть срока принудительными работами.

Рыбинский городской суд должен был рассматривать ходатайство 13 февраля. Фомичев просил о присутствии на заседании в формате видеоконференцсвязи. Данную просьбу суд удовлетворил и отложил дело. В следующий раз Фомичев будет присутствовать на процессе через ВКС. Новая дата рассмотрения ходатайства бывшего депутата Ярославской областной думы пока не назначена.

Андрей Иванов