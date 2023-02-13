Экспорт из Курганской области вырос на 22% в январе-ноябре 2022 года

По итогам 11 месяцев 2022 года экспорт из Курганской области вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом рассказал заместитель губернатора по экономической политике региона Владимир Архипов во время прямого эфира, проходившего в официальной группе правительства Курганской области «ВКонтакте».

Он отметил, что экспорт вырос, несмотря на санкции. «В страны СНГ экспорт увеличился на 29%. Это Казахстан, Беларусь, Киргизия, Азербайджан, Туркменистан, Армения. В страны дальнего Зарубежья – на 14%. Это Китай, ОАЭ, Мексика»,– рассказал Владимир Архипов. По его данным, в товарной структуре экспорта преобладают машины, оборудование, транспортные средства, продовольственные товары и сырье для их производства древесина и целлюлоза, метал и изделия из него.

Также замгубернатора напомнил, что в Курганской области действует Центр поддержки экспорта, который в прошлом году помогал 223 экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего бизнеса. В результате по итогам года 17 предприятий заключили контракты на общую сумму более $7млн.