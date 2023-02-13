В Татарстане могут начать тестировать тяжелые дроны в полях

В семи регионах РФ, включая Татарстан, могут провести тестирования тяжелых беспилотников в полях для нужд сельского хозяйства. Об этом пишут «Ведомости».

Экспериментами планирует заняться компания «Консорциум БАС», созданная «Почтой России» и «Сколково капиталом».

Однако в настоящее время по закону лишь пилотируемая авиация может быть допущена к химической обработке, а чтобы там использовали беспилотники, необходимо установить экспериментально-правовой режим (ЭПР), именно этим и занимается «Консорциум БАС». В настоящее время заявка предприятия находится на согласовании в минэкономразвития.

Помимо Татарстана такой режим могут установить в Алтайском, Краснодарском краях, а также в Белгородской, Новосибирской, Ростовской и Самарской областях.

"Ъ-Казань"