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ХК из Ижевска «Ижсталь» проиграл в матче ВХЛ орскому «Южному Уралу»

11 февраля хоккейный клуб из Удмуртии «Ижсталь» проиграл в матче «Пари ВХЛ — Кубок Шелкового пути» команде «Южный Урал» из Орска. Игра закончилась со счетом 3:1, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

В первом периоде счет открыл орский нападающий Максим Кузнецов, который перехватил шайбу и в одиночку переиграл вратаря «Ижстали». В третьем периоде орчане упрочили свое преимущество. В самой концовке сталевару Антону Угольникову удалось сократить отставание до минимума, однако на исход матча этот гол не повлиял. В конце игры южноуральцы забросили шайбу в пустые ворота.

«"Ижсталь" не сыграла свою самую лучшую игру. Коллектив не полностью вышел воевать. Не знаю почему, но нашлись "помощнички", которые помогли хозяевам победить. Что делать — хоккей, такое бывает»,— главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

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