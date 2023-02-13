МФЦ Крыма приостановили прием беженцев из Херсонской области

В МФЦ Крыма из-за технического сбоя временно приостановили прием заявлений от жителей Херсонской области, временно покинувших ее территорию. Сообщение опубликовано на портале многофункционального центра республики.

Сообщается, что сбой произошел в программе АИС «Реформа ЖКХ», используемой для мониторинга региональных программ капремонта и переселения из аварийного жилья. Время возобновления приема заявлений не уточняется.

Для жителей Херсонской области, временно покинувших ее территорию, предусмотрены выплаты в размере 100 тыс. руб. в качестве господдержки, а также сертификаты на приобретение жилья. В Крыму приемом заявлений и оформлением выплат занимаются центры «Мои документы».

Анастасия Донскова

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