Губернатор Дона Василий Голубев побывал в зоне СВО

Глава Ростовской области посетил Луганскую народную республику, сообщил Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

По информации губернатора, он и врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписали соглашение о сотрудничестве между регионами в культуре, науке и социальной сфере.

«Сразу после передал луганской областной больнице партию установок бактерицидных рециркуляторов, в которых остро нуждается медучреждение»,— написал глава Ростовской области.

Также Василий Голубев побывал в расположении, где размещаются донские призывники. Губернатор написал, что во встрече приняли участие представители нескольких подразделений. Глава региона передал им гуманитарную помощь, оборудование и технику.

Анастасия Назарова