В Хабаровском крае охотник погиб от нападения тигра

В южной части поселения Нельма в Хабаровском крае погиб охотник, сообщили ТАСС в администрации Советско-Гаванского района. Предположительно причиной стало нападение тигра.

В южной части района нашли останки человека, рядом были обнаружены следы, похожие на тигриные, сообщили в администрации. Там уточнили, что погибший — житель Сахалина, который ездил в поселение на охоту. Родственники стали искать его, когда он не вышел на связь.

СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области уже начал проверку. По данным ведомства, человеческие останки обнаружили в труднодоступной местности в охотугодиях Советско-Гаванского района.

Поселение Нельма находится на берегу Татарского пролива в устье реки Нельма. Наземного сообщения с поселением нет, летом до него добраться можно только морем, зимой — по воздуху.

Лаура Кеффер