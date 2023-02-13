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Доброволец из Тюменской области погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец села Болдырево (Абатский район, Тюменская область) Данил Семенков, сообщили в пресс-службе администрации района. В зоне боевых действий он был с октября 2022 года.

Фото: Администрация Абатского муниципального района

Фото: Администрация Абатского муниципального района

«Он с честью и достоинством исполнил свой долг проявив стойкость и мужество, оставаясь верным военной присяге. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», – подчеркнули в администрации района.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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