Доброволец из Тюменской области погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец села Болдырево (Абатский район, Тюменская область) Данил Семенков, сообщили в пресс-службе администрации района. В зоне боевых действий он был с октября 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Абатского муниципального района Фото: Администрация Абатского муниципального района

«Он с честью и достоинством исполнил свой долг проявив стойкость и мужество, оставаясь верным военной присяге. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», – подчеркнули в администрации района.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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