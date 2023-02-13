Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении курорта «Ключи»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю возбудило антимонопольное дело в отношении ЗАО «Курорт “Ключи”» по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». В пресс-службе ведомства пояснили, что организация подозревается в незаконном завышении цен на коммунальные услуги.

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Помимо своей основной деятельности — санаторно-курортного обслуживания — ЗАО выполняет функции предприятия ЖКХ, эксплуатируя сети коммунальной инфраструктуры и оказывая потребителям на территории села Ключи Суксунского округа услуги водоотведения по заключенным с ними договорам. По данным Пермского УФАС, общество не обращалось в региональное министерство тарифного регулирования за установлением тарифов на оказываемые услуги и рассчитало их стоимость для своих абонентов самостоятельно, что противоречит действующему законодательству. Предварительно выявлено, что установленные ЗАО «Курорт “Ключи”» цены превышают тарифы, утвержденные основным поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения на территории Суксунского округа.

Рассмотрение антимонопольного дела назначено на 1 марта.