«Ижевский полиграфкомбинат» реорганизуют в ООО

АО «Ижевский полиграфкомбинат» преобразуют в ООО. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Документ размещен на официальном сайте органов власти республики. Отмечается, что 100% долей ООО останутся в собственности Удмуртии.

До 2016 года «Ижевский полиграфкомбинат» был государственным унитарным предприятием, а впоследствии был преобразован в акционерное общество, 100% акций которого принадлежат правительству региона. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия в 2021 году составила 76 млн руб., чистый убыток — 3,5 млн руб.

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