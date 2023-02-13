«Бакалинский совхоз» оштрафован на 1 млн рублей

Мировой судья судебного участка №2 по Бакалинскому району оштрафовал ООО «Бакалинский совхоз» на 1 млн руб. за совершение коррупционного правонарушения.

Установлено, что в 2021 году сотрудник ГИБДД возле села Старокуручево остановил трактор совхоза, у водителя которого не было путевых листов. Чтобы избежать ответственности, представить предприятия предложил вознаграждение в виде сельскохозяйственной продукции, от чего правоохранитель отказался.

Прокуратура возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ).

ООО «Бакалинский совхоз» зарегистрировано в 2016 году, совладельцами являются Магъсум и Флюс Сираевы. В 2021 году чистая прибыль совхоза составила 235 тыс. руб., выручка – 9,3 млн руб.

Влада Шипилова

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