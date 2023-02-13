Угольная шахта «Платовская» в Ростовской области выставлена на продажу за 600 млн рублей

В Ростовской области ищут покупателя законсервированной шахты «Платовская» за 600 млн руб. Объявление о продаже бизнеса размещено на сервисе Авито.

Объект находится в городе Гуково в районе Гуково-Зверевского угленосного района. Разработка здесь началась в 1997 году. На предприятии есть главный, вентиляционный и вспомогательный стволы протяженностью от 1000 до 1730 м., а также откаточный и конвейерный штреки. Здесь представлен антрацит, среднезольный и среднесернистый уголь. Площадь участка, где размещается шахта составляет 18,6 тыс. кв. м.

«Оптимальным годовым объёмом добычи на данном объекте будет объём в 450-500 тыс. тн. операционная себестоимость добычи 1 тн. не должна превышать 1000-1100 руб.», — сообщается в объявлении.

Шахта «Платовская» ранее входила в состав предприятия «Гуковуголь». Разработка вблизи хутора Платов началась еще в 1910 году. Ранее данный участок относился к шахте «Антрацит». С 1996 она разделена на две части — «Платовскую», которая находится на консервации, и участок «Водоотлив-Запад» шахты Ростовская.

Анастасия Назарова