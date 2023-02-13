Глава Удмуртии прокомментировал сообщение жительницы о недостаточном снабжении военнослужащих в зоне СВО

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал обращение жительницы республики, в котором женщина выразила беспокойство недостаточным снабжением военнослужащих, выполняющих боевой долг в зоне СВО. Как отметил глава региона, в озвученной информации присутствует «доля правды, однако есть очень много эмоций».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

«Я очень хорошо понимаю ваши переживания, и вы абсолютно правы в своих эмоциях. Есть здесь доля правда, есть объективная информация, есть очень много эмоций. Перепроверяя эту информацию, мы приходим к выводу, что изложенные факты не совсем такие. Но еще раз — всех вас можно понять, вам очень тяжело»,— отметил глава Удмуртии.

Однако, по словам Александра Бречалова, военнослужащие обеспечены всем необходимым для выполнения боевых задач. Командиры на местах сообщают, какие дополнительные снаряжения, техника и оборудование нужны в настоящий момент.

«Даже иной раз бывают разногласия в позиции министерства обороны России, у которых есть определенные расчеты и понимание, что необходимо, и мнением командиров наших подразделений. Мы занимаем сторону наших ребят»,— заверил глава Удмуртии.

Так, по словам руководителя республики, в недавнем времени ему поступил запрос от двух командиров батальонов, которые запросили большое количество тепловизоров. Данная задача будет решена в ближайшее время.

«Ситуация быстро меняется и в отношении отдельной части, и в целом нашего подразделения, и их потребности меняются. И сказать, что ничего у наших ребят там нет — это не так. Преимущественно речь идет о дополнительных технических средствах»,— подчеркнул Александр Бречалов.