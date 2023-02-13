В Чебаркуле осудили организатора производства поддельного алкоголя

Чебаркульский городской суд вынес приговор по уголовному делу восьми жителей Челябинской области, обвиняемых в производстве немаркированного алкоголя и незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Организатору преступно й группы назначено четыре года колонии строгого режима, остальным членам группы — от 2,5 лет условно до трех лет колонии общего режима. Об этом сообщают в управлении ФСБ региона.

Цех по выпуску поддельной алкогольной продукции с транспортировочной линией работал на базе заброшенного предприятия в Чебаркуле. Его работу пресекли сотрудники УФСБ в октябре 2021 года. В цехе изъяли 24 тыс. бутылок объемом 0,5 л со спиртным, более 50 тыс. пустых бутылок с этикетками «Водка» разных наименований, около 60 тыс. колпачков и крышек для бутылок с наименованиями водочной продукции. Также в списке стяжки гофрокартона для упаковки и оборудование для производства немаркированного алкоголя.

Расследованием уголовного дела занималось следствие ГУ МВД по Челябинской области.