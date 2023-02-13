Житель Удмуртии предстанет перед судом за фиктивную регистрацию фирмы

В столице Удмуртии перед судом предстанет 41-летний жителя Завьяловского района, которого обвиняют в предоставлении паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

По данным следствия, мужчина предоставил свой паспорт и иные документы в налоговый орган, таким образов став учредителем и директором организации. При этом он заведомо знал, что не станет управлять фирмой. За свое преступление мужчина получил награждение в размере 5 тыс. руб.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., а также исправительные и обязательные работы.