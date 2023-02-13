Естественная убыль населения Челябинской области превысила 13,3 тыс. человек в 2022 году

В январе-ноябре 2022 года естественная убыль населения Челябинской области составила 13368 человек. Число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза. Такие данные представил Челябинскстат в докладе о социально-экономическом положении региона в 2022 году.

По предварительным данным, численность постоянного населения Южного Урала составила 3,406 млн человек. Это на 12235 меньше, чем на 1 января 2022 года. За 11 месяцев прошлого года родилось 28,2 тыс. человек, что на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Смертность снизилась на 24,7%, до 41,6 тыс. человек.

Количество браков в январе-ноябре увеличилось почти на 14% или 2,8 тыс. Всего отношения зарегистрировали 23,3 тыс. пар. Количество разводом сократилось на 4% (681), до 16,2 тыс.

За 11 месяцев 2022 года Челябинскстат зафиксировал незначительный миграционный прирост – +793 человек. Это произошло за счет иностранцев, которых приехало на 1,5 тыс. больше, чем уехало. Однако год назад международный миграционный прирост превышал 7,6 тыс. Всего за 11 месяцев 2022 года прибыли 14,7 тыс. иностранцев. Число постоянных жителей Южного Урала, переехавших в другие регионы РФ, составило 26,6 тыс., что на 783 человека больше, чем прибыло в Челябинскую область.