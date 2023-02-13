Кубань за год сохранила позицию в рейтинге качества жизни в регионах

Краснодарский край в 2022 году, как и годом ранее, занял пятое место в рейтинге регионов по качеству жизни. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

По итогам прошлого года оценка условий жизни и состояния социальной сферы в крае составила 71,2 балла, в то время как в 2021 году она достигала 67,3 баллов. Результаты были подсчитаны на основе данных по 67 параметрам. Исследователи оценивали уровень доходов населения в субъектах РФ, занятость граждан и рынок труда, экологическую и экономическую обстановку, демографию, обеспеченность соцобъектами и другие показатели.

Первое место занимает Москва (82,9 балла). Далее следуют Санкт-Петербург (82,3 балла), Московская область (78,1 балла) и Татарстан (72,1 балла). Специалисты отмечают, что за год первая двадцатка регионов практически не изменилась. Эти субъекты составляют более 60% от общего ВРП субъектов РФ, 48% от общей численности населения России и характеризуются высоким уровнем экономики.

Адыгея заняла 22 строчку списка, как и годом ранее (58 баллов). Крым находится на 45 месте (50,4 балла), поднявшись за год с 48-го. Севастополь по итогам 2022 года потерял две позиции и занял 26 строчку рейтинга (56,7 баллов). Замыкают список Тыва (23,7 балла), Ингушетия (31,2 балла) и ЕАО (31,6 балла).

Анастасия Донскова

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