Реготделение «Движения первых» прошло официальную регистрацию

В Пермском крае зарегистрировано региональное отделение российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». По данным «СПАРК-Интерфакс», запись о регистрации была внесена в ЕГРЮЛ 7 февраля. Адресом организации указан дом по ул. Советской, 1, в Перми, расположенный напротив социокультурного пространства «Завод Шпагина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

РДДМ «Движение первых» было создано в России в декабре 2022 года. В конце января в Прикамье начали работать первичные отделения движения. Председателем регионального отделения РДДМ в Пермском крае стал Александр Мясников, ранее занимавший должность директора в детско-юношеском центре «Импульс» Пермского муниципального округа и возглавлявший детскую общественную организацию АНО «Юнпресс Пермь».

По ул. Советской, 1 располагается трехэтажный жилой дом. В конце января в пресс-службе правительства Пермского края сообщали, что здание планируется отремонтировать. Проект реконструкции уже готов, он предусматривает ремонт крыши, фасада, фундамента, замену сетей. Фасады дома предполагается привести в порядок уже к началу лета этого года.