Экс-глава района получила срок за покупку образовательного центра в 2,5 раза выше реальной цены

В Красноярском крае суд приговорил к четырем годам колонии экс-главу Емельяновского района по делу о превышении должностных полномочий.

В конце 2019 года фигурантка дела в рамках нацпроекта «Образование» приобрела по муниципальному контракту образовательный центр, включающий школу и детсад. Стоимость контракта составила 135 млн руб. Однако здание, как выявила прокурорская проверка, было построено без системы централизованного водоотведения и средств пожаротушения, нарушены требования при устройстве гидроизоляции. Несмотря на это, а также на отсутствие технической экспертизы и заключения приемочной комиссии, глава района подписала акт приема-передачи здания и оплатила работы подрядчика.

Через некоторое время в здании деформировались двери, появился запах канализации, стены покрылись трещинами, деформировался фасад здания, весной во время таяния снега первый этаж был затоплен, в помещениях образовалась плесень, сообщает прокуратура Красноярского края. Учебный процесс в школе был остановлен. Учитывая, что поблизости не было других школ, дети учились дистанционно.

Экспертиза в ходе расследования уголовного дела установила, что фактическая стоимость здания составила 55 млн руб.

Свою вину подсудимая не признала. Уголовные дела о мошенничестве подрядчиком и превышении должностных полномочий при осуществлении надзора за строительством школы находятся в производстве суда.

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Оксана Павлова