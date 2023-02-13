Гурманские будни

Прагматики заходят с козырей

На месте известного долгожителя White Cafe у Дома правительства Российской Федерации открылся ресторан ближневосточной кухни Lira, названный так не в честь вдохновляющего поэтов струнного музыкального инструмента, а совсем наоборот — в честь турецкой национальной валюты. К проекту приложили руки мастодонты ресторанной индустрии во главе с Аркадием Новиковым, Ильей Бениаминовым, Future Group и Александром Соркиным.

Интерьером заведения на 120 посадок занималось стамбульское архитектурное бюро Studiocod, и это не просто вариация на тему «Каким может быть интерьер восточного ресторана», а качественная работа, начиная от планировки с арочными формами и отделки стен цвета выбеленного песка, заканчивая антикварными аутентичными ближневосточными деталями, которые грамотно замиксованы с современными материалами и мебелью.

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Шеф-повар из Стамбула Азиз Танрикулу работал в премиальных отелях и ресторанах Турции и Европы, в его резюме — знаковые гастроточки Azurmendi (Бильбао) и Noma 2.0 (Копенгаген), а также должность «летающего шефа» бизнес-класса Turkish Airlines.

Можно ли сказать, что Lira — это ресторан, продолжающий относительно свежий московский тренд на рестораны современной ближневосточной кухни? Определенно да. Меню Lira местами пестрит незнакомыми, но очень соблазнительными названиями. На московский манер блюда лишены большого количества специй, но отнюдь не вкуса.

Здесь гордятся кухонным оборудованием астрономической стоимости, в частности внушительного размера грилем, единственным в своем роде в Москве. В нем можно одновременно пожарить, потушить мясо и даже запечь целиком барашка. Древнейшие рецепты Ближнего Востока — хариса, залук, мухаммара, фалафель — в Lira играют новыми гранями, легкостью и изяществом, свойственными современной гастрономии. После ужина нет ощущения тяжести, есть интересное послевкусие. В закусках ныряйте в раздел мезе: выяснится, что шакшука — это небольшая закуска из баклажанов, моркови и перца рамиро со сливочным сыром, а вовсе не яичница, как обычно. Традиционные турецкие лепешки гезлеме со шпинатом или говядиной подадут неожиданно — запеченными в тесте фило.

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Салат табуле — в виртуозном исполнении, где все ингредиенты находятся в балансе, выверенном с аптечной точностью, а лук совсем не чувствуется. Нельзя пропустить и раздел супов: густой суп харира с бараниной и чечевицей щедро приправляют лимонным соком. Не забывайте все обильно запивать черным чаем — он здесь не слишком крепкий, оставляет бархатное послевкусие, подается традиционно в армуду (турецкие бокалы).

В горячих блюдах помимо большого раздела мяса и шашлыков марокканские тажины, блюдо из крупной бомбейской фасоли с ассадо (нежнейшими говяжьими ребрами, которые сначала жарят на гриле, а потом тушат шесть часов при температуре 140 градусов, с очень крупной тушеной фасолью). Или тушеная голень баранины, которую подадут в глиняной плошке под тонким слоем теста.

Десерты неочевидны: помимо классического тягучего мороженого мадо есть баскский чизкейк с тахини и десерт «Бол бадем» (переводится как «мед и миндаль») — ванильный горячий флан и мороженое.

Улица Новый Арбат, дом 36/9 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Разноликий Валентин

Череду гендерных праздников февраля и марта открывает День святого Валентина. Рестораны пестрят разными предложениями для парочек и даже для тех, кто собирается праздновать вопреки повестке, то есть в одиночку.

Одна из самых больших десертных витрин Москвы — ресторана La Bottega Siciliana на Охотном Ряду — пополнится красивым десертом в виде розового сердца из сырного мусса с бобами тонка, вишневой начинкой на основе миндаля и белого шоколада.

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Ресторан La Bottega Siciliana



Влюбляться по-французски предлагает ресторан французской кухни Pigeon, где можно попробовать десерт от шеф-кондитера «Маки», который создан в рамках сотрудничества с модным брендом Yanina Couture: маковый бисквит, компот из клубники и малины, мороженое из козьего сыра, белый шоколад и яркий цветок. В барной карте ресторана в этот день гостей ждет специальное предложение игристого вина из региона Шампань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан Pigeon, десерт «Маки»

Ресторан Pigeon, десерт «Маки»



Обширную программу приготовил «Турандот»: здесь 14 и 15 февраля гостям в главном зале представят балет «Ромео и Джульетта», а так называемые небесные качели во Флорентийском дворике поднимут влюбленные пары практически под купол ресторана.

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В Assunta Madre 14 февраля — концерт Дмитрия Маликова, который начнется в 21:00, а также авторский десерт — жженый грейпфрут с пеной из шампанского.

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Ресторан Assunta Madre



Целый месяц — с 14 февраля по 14 марта — в ресторанах Арама Мнацаканова Probka и Maritozzo будут действовать специальные предложения на избранные позиции в винных картах, бармены будут смешивать нежный ромашковый спритц, в меню появятся легендарные воздушные булочки маритоццо со взбитыми сливками и клубникой и домашние шоколадные конфеты с начинкой из вишни, коньяка и миндальной пасты, а любимую пиццу пиццайоло сделают, конечно, в форме сердца.

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Вечеринку для одиноких сердец устроит бар Sisi Moscow, где с помощью специального коктейля «Валентинка» можно будет признаться в своей симпатии кому-то из гостей.

Ольга Карпова