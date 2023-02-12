В Петербурге официально зарегистрировали отделение организации «Движение первых»

В Санкт-Петербурге зарегистрировались первые отделения всероссийской организации молодежи «Движение первых». Главной отделения на уровне региона назначили преподавателя истории и обществознания Егора Киреева.

«Первичные отделения станут организациями первого уровня в большой структуре нового Движения. Инициаторами создания отделений стали сами дети, вовлеченные в деятельность движения»,— говорится в сообщении движения в официальной группе «Вконтакте».

Формально регистрация отделения была завершена в пятницу, 10 февраля, следует из данных системы СПАРК-Интерфакс. Тогда же начался неформальный марафон регистрации первичных звеньев движения в Петербурге. За последние двое суток в городе открылось более 100 новых отделений.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте