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В Ярославле хотят вернуть исторический пешеходный мост

В Ярославле могут реконструировать арочный пешеходный мост в начале Московского проспекта. Идея выносится на общественное обсуждение при общей реализации проекта строительства «IT-Центра».

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» в течение пяти лет в Красноперекопском районе Ярославля на месте разобранной гостиницы «Чайка» могут построить пятиэтажный многофункциональный «IT-Центр». Для доступа в комплекс предлагается вновь сделать пешеходным каменный мост, превратив его в подземный пешеходный переход под Московским проспектом.

«Для доступа людей в планируемый городской парк планируется реконструкция существующего памятника культурного наследия "Мост арочный каменный". Существующий тупиковый грот планируется продлить на другую сторону проспекта с образованием сквозного пешеходного прохода, который свяжет объекты на планируемой территории с остановкой общественного транспорта при движении в сторону центра города», —отмечается в проекте постановления мэрии Ярославля.

Арочный мост был построен в 1833 году. В список объектов культурного наследия он был включен решением Ярославского облисполкома в 1986 году, которое в сентябре 2004 года было подтверждено постановлением администрации Ярославской области. Во время реконструкции Московского проспекта в 2009 году здесь пустили трубы канализации, накрыв историческую каменную часть моста металлическим каркасом.

Андрей Иванов

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