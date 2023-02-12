Землетрясение туристам не помеха

Землетрясения в Турции не напугали российских туристов. Отказов от оплаченных путевок почти нет, хотя возникают просьбы о переносе отдыха на более позднее время. Об этом “Ъ FM” рассказали представители туриндустрии. В основном их клиенты бронируют поездки в Стамбул и Анталью, расположенные далеко от пострадавших районов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом некоторое снижение спроса все же отмечается, сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян: «Россияне, которые собираются путешествовать, подошли рационально к этой информации. Дело в том, что сейчас у РФ нет прямого авиасообщения ни с одним городом Евросоюза, поэтому в основном граждане сейчас используют Стамбул как некий пересадочный пункт. То есть они летят туда, ночуют там одну-две ночи, смотрят на Босфор и после этого отправляются уже в Европу.

Если мы говорим про тех, кто просто едет в Турцию, не используя ее как транзитную страну, то опять же, порядка 80% россиян сейчас едут в Стамбул, 20% — в остальные города. В первую очередь, это западное побережье, в частности, Анталья, которая находится в тысяче километров от эпицентра землетрясения. Здесь тоже никаких отказов.

Что касается новых случаев бронирования, то мы видим падение продаж примерно на 20-25% и думаем, что оно сохранится в течение максимум 14 дней. То есть, если больше не будет негативной информации, дальнейших афтершоков, еще каких-то разрушений, то через две недели продажи восстановятся, и даже будет некий отложенный спрос».

После сообщений о землетрясении в Турции некоторые россияне начали интересоваться скидками на путевки, отметил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко: «Мы сейчас в отношении Турции находимся далеко не на пике сезоне, скорее даже наоборот. То есть это период спада, интерес к направлению небольшой. И количество организованных туристов, находящихся сейчас в Турции, подтверждает эту статистику. Поэтому бронирований немного. Но что характерно, по статистике туроператоров, а мы с ними на связи в онлайн-режиме практически ежечасно, отказов почти нет. Есть разве что единичные случаи переноса туров.

Так что динамика, в общем-то, осталась такой же, но есть такой момент: наши туристы интересуются вопросами снижения цены.

И, исходя из тех вопросов, которые поступали нам на горячую линию, мы четко видим, что вопрос имеет место быть».

Судя по запросам, востребованность туров в Турцию в летний период в этом году тоже будет высокой, подчеркнул председатель совета директоров холдинга «VIP-Сервис» Дмитрий Горин: «С учетом невысокого туристического сезона сейчас летает гораздо меньше рейсов, чем летом. Мы не фиксируем никаких отказов. Кроме того, будущие продажи, особенно на летний сезон, существенны и составляют больше 50% от всех запросов на летние путешествия. Цены также стабильны, они не меняются.

Единственное, курс валюты, который волатилен, может отражаться на платеже в день уже непосредственно оформления путевки. Туристы понимают, что стихийное бедствие произошло не в туристических направлениях Турции, все-таки юго-восточная часть страны — это очень редкое направление, больше для самостоятельных, индивидуальных поездок».

По данным турагентств, сейчас россияне в основном приобретают туры с захватом четырехдневных выходных — с 23-го по 26-е февраля. Чаще всего они бронируют пятизвездные отели со спа-центрами и закрытыми бассейнами с подогревом.

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Андрей Загорский