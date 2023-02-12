В одном из строящихся небоскребов «Москва-Сити» начался пожар

Строящаяся башня «Москва-Сити» горит на площади 50 кв. м, сообщили в «РИА Новости» в пресс-службе столичного управления МЧС. По данным ведомства, на четвертом этаже небоскреба загорелись стройматериалы. Здание находится возле дома 4 по Пресненской набережной. О пострадавших не сообщается.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» публикует видео пожара, снятое очевидцами. На видео видно черный дым вокруг строящегося небоскреба. По информации «Осторожно, Москва», возгорание произошло на территории башни Grand Tower, по информации проекта Baza — на территории башни «Эволюция». Из-за пожара перекрыто движение по первому Красногвардейскому проезду.

Анастасия Ларина