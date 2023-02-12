Один человек погиб при пожаре в жилом бараке в Сочи

Пенсионер погиб при возгорании жилого барака в селе Дагомыс (Сочи), сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. Сейчас на месте пожара работают следователи.
«Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе, точная причина возгорания, а также назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы», - говорится в сообщении.
Пожар на улице Старошоссейной вспыхнул в 13.35. Спасатели эвакуировали из горящего барака 30 человек.
На ликвидацию огня понадобилось порядка двух часов, на месте работали 13 пожарно-спасательных автомобилей и 41 человек личного состава. Площадь пожара составила 420 кв. м.
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